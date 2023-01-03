Çağla Şıkel'den 44.yaşına özel paylaşım: "Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim"

Geçtiğimiz haftalarda influenza virüsüne yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına kavuşan 1997 Türkiye güzeli Çağla Şıkel, 44 yaşına bastı. Mesleğinde 26 yılı geride bırakan Şıkel, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

"SUSTUĞUM NE VARSA ANLATMAYA HAZIRIM"

Siyah-beyaz efektli fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Çağla Şıkel, gönderisine, şu notu düştü:

Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim… Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara… Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya… Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım…

Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün... Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa ‘Ben bu yükü de taşırım’ diyerek, Yaradan'a kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için…

Unuttuğum ızdıraplarımdan, bugünüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum! Tüm gerçeğimle, bir çocuk gibi neşeyle daha da büyük bir coşkuyla.. Yeni yılda ve bugün doğum günümde seninle kavuşmayı bekliyorum… Haydi gel...