Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret'tan teklif geldi' iddialarına yanıt

Modellik yaptığı zamanlar Victoria's Secret'ın Çağla Şıkel'e teklif götürdüğü ancak Çağla Şıkel'in Cennet Mahallesi'nde oynamayı tercih ettiği iddia edilmişti. Ünlü model ve sunucu bu iddialara YouTube kanalında katıldığı bir programda yanıt verdi.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLABİLİR MİYİM SİZCE?'

Ünlü sunucu, "Ya böyle bir şey yapmış olabilir miyim sizce? Ben en azından o dönemde çıkıp kendi ağzımla 'Bana böyle bir teklif geldi' deyip havasını atardım böyle bir teklif gelmiş olsa" dedi.

''700 YILDIR AYNI HABER YAPILIYOR"

Çağla Şıkel sözlerine şöyle devam etti: "Oldu da benim mi haberim yok? Israrla 700 yıldır aynı haber yapılıyor, böyle bir şey yok ya... Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama Victoria's Secret'a çıkar mısın? gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın' diyordum hep. Bunun üzerine yıllar yıllar sonra bu çıktı".