Çağla Şıkel'den yeni pozlar: Eylül'e giriş
Yaz sezonunu ailesi ile birlikte Çeşme'de geçiren Çağla Şıkel, İstanbul'a döndü. Şıkel "Eylül'e giriş" notuyla yeni pozlarını yayınladı.
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel yaz tatilini oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de geçirdi ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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İstanbul'a dönen ve işe başlayan Şıkel yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Eylül'e giriş" notuyla yeni pozlarını yayınlayan Şıkelın gönderisi 80 binin üzerinde beğeni aldı.
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Ünlü modelin gönderisine "Hayranlıkla izliyorum", "Sanırım Çağla hiç yaşlanmayacak", "Güzel insan", Ne kadar naif ne kadar tatlısınız" gibi birçok yorum yapıldı.