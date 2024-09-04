Çağla Şıkel'den yeni pozlar: Eylül'e giriş

Yaz sezonunu ailesi ile birlikte Çeşme'de geçiren Çağla Şıkel, İstanbul'a döndü. Şıkel "Eylül'e giriş" notuyla yeni pozlarını yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çağla Şıkel'den yeni pozlar: Eylül'e giriş - Resim : 1

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel yaz tatilini oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de geçirdi ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Çağla Şıkel'den yeni pozlar: Eylül'e giriş - Resim : 2

İstanbul'a dönen ve işe başlayan Şıkel yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Çağla Şıkel'den yeni pozlar: Eylül'e giriş - Resim : 3

"Eylül'e giriş" notuyla yeni pozlarını yayınlayan Şıkelın gönderisi 80 binin üzerinde beğeni aldı. 

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Çağla Şıkel'den yeni pozlar: Eylül'e giriş - Resim : 4

Ünlü modelin gönderisine "Hayranlıkla izliyorum", "Sanırım Çağla hiç yaşlanmayacak", "Güzel insan", Ne kadar naif ne kadar tatlısınız" gibi birçok yorum yapıldı. 