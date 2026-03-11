Çağla Şıkel'in unutmak istediği tek an

ANNELİK VE HAYATININ EN DEĞERLİ ANI



Programda sadece hüzünlü anlar değil, Şıkel’in hayatına anlam katan mutluluklar da konuşuldu. Her şeyi unutmak zorunda kalsa bile zihninde saklamak istediği tek bir ana odaklanan Şıkel, önceliğinin çocukları olduğunu vurguladı:



“Bütün yaşadıklarımla ilgili her şeyi unutacaksam aklımda kalmasını istediğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu.”



Oğulları Kuzey ve Uzay ile kurduğu bağın eğlenceli ve samimi yönlerine de değinen Şıkel, ebeveynlik tarzını şu sözlerle özetledi: “Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum.”