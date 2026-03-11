Çağla Şıkel'in unutmak istediği tek an
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “FÜG” programına konuk oldu. Hayat hikayesindeki dönüm noktalarını, kayıplarını ve ebeveynlik serüvenini samimiyetle anlatan Şıkel, program boyunca duygusal anlar yaşadı.
ÇAĞLA ŞIKEL'İN ZOR VEDASI
2007 yılında babası Hüseyin Şıkel’i ani bir şekilde kaybeden Çağla Şıkel, bu kaybın hayatındaki etkilerini ilk günkü tazeliğiyle dile getirdi. Programın formatı gereği sorulan "Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusu üzerine gözyaşlarını tutamayan Şıkel, şu yanıtı verdi: “Babamın yerde yattığı anı unutmak isterdim.”
"İÇİMDEKİ O ÇOCUĞU HEP TAŞIDIĞIMI HİSSEDİYORUM"
Çocukluk yıllarına dair fotoğraflar paylaşıldığında da duygulanan ünlü isim, zaman geçse de özündeki saflığı korumaya çalıştığını belirtti. Şıkel, yetişkinlik yolculuğunda kendisine rehberlik eden bu bağ hakkında şunları söyledi:
“İçimdeki o çocuğu hep taşıdığımı hissediyorum. Onun elini hiç bırakmamayı diliyorum.”
Büyüme sürecinde yüzleştiği en zorlayıcı duygunun ise “ölüm korkusu” olduğunu ifade eden Şıkel, bu korkunun hayata bakış açısını şekillendirdiğini paylaştı.
ANNELİK VE HAYATININ EN DEĞERLİ ANI
Programda sadece hüzünlü anlar değil, Şıkel’in hayatına anlam katan mutluluklar da konuşuldu. Her şeyi unutmak zorunda kalsa bile zihninde saklamak istediği tek bir ana odaklanan Şıkel, önceliğinin çocukları olduğunu vurguladı:
“Bütün yaşadıklarımla ilgili her şeyi unutacaksam aklımda kalmasını istediğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu.”
Oğulları Kuzey ve Uzay ile kurduğu bağın eğlenceli ve samimi yönlerine de değinen Şıkel, ebeveynlik tarzını şu sözlerle özetledi: “Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum.”