Çağlar Ertuğrul: Altınlarımı geri verin demek istiyorum

"Baba olmak da isterim. Benim kanımdan canımdan bir evlatla gurur duyarım" diyen oyuncu şöyle devam etti:

Evlat edinmek de isterim. Sevgilimle sette tanıştık, o stil danışmanı. Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik. 7 yıl olacak. Arada gel gitli olduğu dönemlerimiz var. Magazin sürekli soruyor evliliğimizi. Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar, geyik yapıyorum ciddiye alıyorlar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, 'altınımı geri ver' demek istiyorum. Yakın çevremde de boşanmış arkadaşlarımdan da çok var, ablam mesela. Şimdi onları kızdırmayayım da, evleniyorsan ömürlük olmalı gibi düşünüyorum, boşanmaya karşı değilim ama...