Çağlar Ertuğrul: Altınlarımı geri verin demek istiyorum

Önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programına konuk olan oyuncu Çağlar Ertuğrul, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Sende çalışkan yakışıklı iyi aile çocuğu tipi var. Herkesin gıcık olduğu çalışkan çocuk değil miydin sen?" sorusuna yanıt verdi.
Çağlar Ertuğrul "Lisede 9 kere disipline gittim. Nasıl atılmadım derseniz... Bir şekilde kalmıyordum ama, kimseyi de gıcık etmiyordum çalışkanlığımla. Eve girmezdim, ne zaman bilgisayar oyunlarına sardık o zaman evdeydim" yanıtını verdi.
"EVLİLİĞE KARŞI DEĞİLİM AMA ŞARTLAR ELVERMEDİ"
Çağlar Ertuğrul, evlilik, ilişki, aile konuları üzerine de, "Aile kurmak, çoluk çocuğa karışmak çok güzel. Çok güzel örnekleri var çevremizde. Evliliğe karşı değilim ama, şartlar elvermedi.'' dedi.
"Baba olmak da isterim. Benim kanımdan canımdan bir evlatla gurur duyarım" diyen oyuncu şöyle devam etti:
Evlat edinmek de isterim. Sevgilimle sette tanıştık, o stil danışmanı. Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik. 7 yıl olacak. Arada gel gitli olduğu dönemlerimiz var. Magazin sürekli soruyor evliliğimizi. Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar, geyik yapıyorum ciddiye alıyorlar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, 'altınımı geri ver' demek istiyorum. Yakın çevremde de boşanmış arkadaşlarımdan da çok var, ablam mesela. Şimdi onları kızdırmayayım da, evleniyorsan ömürlük olmalı gibi düşünüyorum, boşanmaya karşı değilim ama...