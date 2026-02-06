Çakal'dan depremzedelere destek! Ankara konserinin gelirini bağışlayacak

Rap dünyasının popüler ismi Emirhan Çakal, Türkiye’nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, hafızalardan silinmeyen o büyük acıya merhem olmak adına anlamlı bir adım attı. Sanatçı, bu akşam Ankara’da vereceği konserin tüm gelirini depremzede ailelere bağışlayacağını duyurarak, sanatın sadece eğlence değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma aracı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Çakal’ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşım, aradan geçen üç yıla rağmen toplumsal belleğimizdeki hassasiyetin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Ünlü rapçinin, "Dünya'nın bir diğer ucunda olsak bile el ele verdiğimiz o günleri" hatırlatarak yaptığı bu çağrı, hem müzik camiasında hem de sosyal medyada büyük bir takdirle karşılandı. Konserden elde edilen gelir, bireysel bir yardımın ötesinde, ilgili yardım kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde doğrudan ihtiyaç sahibi ailelerin temel gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılacak.

Bu akşamki Ankara konseri, sadece ritimlerin ve şarkıların değil, aynı zamanda unutmadığımızı ve hala bir arada olduğumuzu haykıran kolektif bir bilincin sahnesi olacak. Çakal'ın "Maksat sadece müzik değil" diyerek başlattığı bu hareket, genç kuşaklar arasında toplumsal sorumluluk bilincini pekiştiren örnek bir davranış olarak kayıtlara geçti.