Calvin Harris'ten eşine: Benim karım bir süper kahraman!

Taylor Swift ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan ünlü DJ Calvin Harris, BBC'nin ünlü sunucusu Vick Hope ile mutlu evliliğini bebekle taçlandırdı. 41 yaşındaki Harris ile 35 yaşındaki Hope, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Vick Hope, Ibiza'da bulunan yazlık evlerinde suda doğum yaptı. Calvin Harris, sosyal medyadan bulunduğu paylaşımla, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve ona Micah adını verdiklerini açıkladı.

"EŞİM BİR SÜPER KAHRAMAN"

Calvin Harris, bebeğinin 20 Temmuz günü dünyaya geldiğini belirttiği paylaşımında; "Eşim bir süper kahraman. Ve ben onun bilgeliğine hayranım. Çok minettarım" diye yazdı. Ünlü DJ, oğluna, "Seni çok seviyoruz Micah" diye seslendi.