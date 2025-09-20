Camilla, Prenses Kate Middleton'u eliyle uyardı: Bu anlar sosyal medyanın diline düştü
Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William, Windsor Kalesi'nde ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı ağırladı. İngiltere Kralı Charles'ı karısı x, üvey oğlu William'ın karısı Kate'i el hareketiyle uyarınca, bu anlar güne damga vurdu.
Galler Prensesi Kate Middleton son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla sıkça adından söz ettirdi. Uzun bir tedavi süreci geçiren Middleton, önceki gün eşi Prens William ile ABD Başkanı Trump'ın karısı Melania'yı ağırladı. Karşılamada gelin Middleton ile kayınvalide Camilla arasında yaşananlar dikkat çekti.
Melania da onun gelişiyle birlikte başını çevirip dikkatini Camilla'ya değil Kate'e verdi. Onunla selamlaştı. O kısa konuşmaya Kate de dahil oldu. Bu sırada Melania'nın dikkatini Kate'e yönelttiğini gören Camilla eliyle sert bir hareket yaparak Galler Prensesi'ni geri çekilmesi için uyardı.
Kate de bunun üzerine Camilla ile Melania'nın yanından ayrılıp kocasına doğru yürüdü. . Görüntülerin kısa sürede gündem olmasın ardından Camilla'nın el hareketi nezaket dışı bulundu.
Melania da onun gelişiyle birlikte başını çevirip dikkatini Camilla'ya değil Kate'e verdi. Onunla selamlaştı. O kısa konuşmaya Kate de dahil oldu.