Can Aslantuğ'dan annesi Arzum Onan'a 50'nci yaş günü için sürpriz parti

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 22 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, annesinin doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.

50. YAŞ PARTİSİ

Kutlamaya katılanlar arasında Uğurkan Erez ve Esin Moralıoğlu da vardı. Uğurkan Erez, yaş günü partisinden fotoğrafları 280 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi.

Erez paylaşımına "Ve ayağımın tozuyla canım Arzum’umuzun oğlu Can’ımız ve Berna’mızın sürpriz olarak organize ettikleri doğum gününe yetiştim. Çok sevdiklerim oradaydı ve onlarla sohbet keyiflendirdi beni, hiç kopmadığımız senelerin dostları tabii. Canım Arzum’umuz tekrar nice mutlu yaşlara ve hep beraber. Ve bizden sevgiler arkadaşlarım." notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Uğurkan Erez (@ugurkanerezofficial)'in paylaştığı bir gönderi

"İYİ Kİ DOĞDUN GÜZEL KIZ"

Eski eşlerden 62 yaşındaki Aslantuğ, son olarak Instagram hesabından Arzum Onan'ın 50'nci yaşını kutlamıştı. Ünlü oyuncu, 31 Ekim doğumlu eski eşinin fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

"İyi ki doğdun güzel kız. Bir ekim sabahı, kadınlarına da güneş gibi parlayan 100. yıldaki 50. yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin."