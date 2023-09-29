Can Bonomo: Babalığıma 10 üzerinden 9,5 veririm

Mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2021'de oğulları Roman'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Can Bonomo NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu oldu ve bazı açıklamalarda bulundu.

"Babalığıma vicdanen 10 üzerinden 9,5 veririm"

Ahmet Mümtaz Taylan “Baba olacağını söylediklerinde ne hissettin? Hazırlıklı mıydın?” sorusuna Can Bonomo şu şekilde cevap verdi:

“Çok istiyordum, eşim de çok istiyordu. Planlıydı, yani süpriz değildi. İlk çok heyecanlıydık sonra bir kaygı trenine bindik”.

"Babamdan daha iyi baba olmayı hedefliyorum. Sürekli oğlumla vakit geçiriyorum, birlikte müzik yapıyoruz. Babalığıma vicdanen 10 üzerinden 9,5 veririm."

"Kendime şarkıcı demem"

Programda sesini dedesinin keşfettiğini belirten Can Bonomo, şu ifadeleri kullandı:

10-11 yaşlarımda şarkı söylemeye başladım. Sesimin 'dinlenebilir' olduğunu dedem fark etti. Dedem TRT'de vokalistti; çok şarkı söylerdim, 'bunun hoş bir sesi var' kanısına varmıştı. Sesim dinlenir ama, ne sesler var abi! Kendime şarkıcı demem yani...