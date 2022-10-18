Can Bonomo oğlunun yeni fotoğrafını paylaştı: "Ruhum"

2018 yılında evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2021 yılının Nisan ayında oğlu Roman'a kavuşmuştu. Şimdilerde babalığın tadını çıkaran ve sık sık oğluyla fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

"RUHUM"

Eşi ve oğluyla mutluluğunu sık sık takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, 18 aylık oğlu Roman ile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, oğlunun kucağında olduğu siyah-beyaz kareye, "Ruhum" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Can Bonomo (@canbonomo)'in paylaştığı bir gönderi

AŞK DOLU KUTLAMA

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bonomo, geçtiğimiz aylarda 32 yaşına basan eşinin doğum gününe özel bir paylaşım yapmıştı. Karayel ile objektif karşısında verdiği aşk pozunu Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafına "İmparatoriçenin doğum günü" ifadelerine yer vermişti.

"KOPYAM GİBİ"

Bonomo, baba olduktan sonraki duygularını anlatmış ve "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi." ifadelerini kullanmıştı.

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