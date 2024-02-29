Can Bonomo: Roman’ın gülüşünde annemi görüyorum

Can Bonomo, Ceyda Düvenci’nin “Ben emindim senin enteresan bir baba olacağına. Nasıl bir hikaye, umduğun gibi mi oldu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Hiç beklemediğim bir şey oldu. Hiç bu kadar aşık olacağımı, hiç bu kadar yanında olmak isteyeceğimi bilmiyordum. Benim babamla ilişkim azdı. Bizim jenerasyonumuzda böyleydi herhalde. Çalışması gerekiyordu, çok çalıştı dolayısıyla çok görüşmedik biz. Babamla 30 yaşına geldiğimde arkadaş olduk.”
“ROMAN’IN GÜLÜŞÜNDE ANNEMİ GÖRÜYORUM”
Annesini erken yaşta kaybeden Can Bonomo, “Beni ben yapan birincil faktör annemi erken yaşta kaybetmiş olmam. Ben Roman’ın gülüşünde annemi görüyorum. Eğer şu ana, eşimle tanışmış olmama, Roman’a sahip olmama vesile olduysa ne mutlu bana. Annemin öldüğünü düşünmüyorum, duruyorlar öyle; oğlumun gülüşünde, yazdığım bir sözde.” dedi.
'ROMAN'IN OKUL ÇIKIŞINA KADAR ÇALIŞIYORUM'
Ceyda Düvenci “Nasıl bu kadar çok üretiyorsun? Bir yazıhanen varmış sanırım bize anlatır mısın nasıl bir şey?” sorusuna Can Bonomo, "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum, kahvaltı yapıyorum, Roman’ı okula bırakıyorum, oradan yazıhaneme geçiyorum ve Roman’ın okul çıkışınma kadar çalışıyorum. Bazen okul çıkışı Roman’ı da oraya götürüyorum. Bu albümde zaten sürekli stüdyodaydı Roman da. Cumartesiye kadar bu şekilde çalışıyorum. Pazar günü Öykü biraz ara ver diyor. Küçük bir stüdyo var kendime kadar demolarımı kaydedebileceğim. Üst katında podcastlerimi kaydettiğim bir yer var. Bilgisayarım, resimler var içeride" açıklamasında bulundu.