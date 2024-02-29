Can Bonomo: Roman’ın gülüşünde annemi görüyorum

Can Bonomo, Ceyda Düvenci’nin “Ben emindim senin enteresan bir baba olacağına. Nasıl bir hikaye, umduğun gibi mi oldu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Hiç beklemediğim bir şey oldu. Hiç bu kadar aşık olacağımı, hiç bu kadar yanında olmak isteyeceğimi bilmiyordum. Benim babamla ilişkim azdı. Bizim jenerasyonumuzda böyleydi herhalde. Çalışması gerekiyordu, çok çalıştı dolayısıyla çok görüşmedik biz. Babamla 30 yaşına geldiğimde arkadaş olduk.”