Anasayfa Magazin Can Bonomo ve Öykü Karayel’den yeni aşk pozu: Bir türkü tutturmuştum, o da kendi kendime
Can Bonomo ve Öykü Karayel’den yeni aşk pozu: Bir türkü tutturmuştum, o da kendi kendime
Mutlu birlikteliğini 2018'de evlilikle taçlandıran Can Bonomo ve Öykü KarayeL bugün yeni paylaşımıyla ilgi topladı. Eşi Öykü Karayel'le aşk pozunu paylaşan Can Bonomo'ya beğeni yağdı.
1 / 7
Öykü Karayel-Can Bonomo çifti 2018 yılında dünyaevine girdi. Çift Nisan 2021'de Roman adını verdikleri oğullarının doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.
2 / 7
Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Can Bonomo, bugün yeni paylaşımıyla ilgi topladı. Bonomo yeni karelere "Bir türkü tutturmuştum, o da kendi kendime" notunu düştü.
3 / 7
Eşi Öykü Karayel'le aşk pozunu paylaşan Can Bonomo'ya beğeni yağdı.
4 / 7
"BABALIĞIMA 10 ÜZERİNDEN 9,5 VERİRİM"
Mart 2023'te katıldığı programda ailesiyle birlikte Çeşme'ye yerleştiklerini açıklayan Can Bonomo, babalığını da puanlamıştı. Kendi babasından daha iyi baba olmak için uğraştığını belirten sanatçı, "Babalığıma 10 üzerinden 9,5 veririm" demişti.