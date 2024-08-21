Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e romantik kutlama: Umarım bu yaşında yakışırım yanına

Can Bonomo, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 

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Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e romantik kutlama: Umarım bu yaşında yakışırım yanına - Resim : 1

2018 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Roman adında bir oğulları olan Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinden ünlü oyuncu 34 yaşına bastı. 

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Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e romantik kutlama: Umarım bu yaşında yakışırım yanına - Resim : 2

Can Bonomo, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 

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Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e romantik kutlama: Umarım bu yaşında yakışırım yanına - Resim : 3

Eşiyle bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Benim güzel ruhum, en yakın arkadaşım. Umarım bu yaşında yakışırım yanına. Seni çok seviyorum. Kuşlar konsun yollarına" ifadelerini kullandı. 

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Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e romantik kutlama: Umarım bu yaşında yakışırım yanına - Resim : 4

Öte yandan Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programına katılmış ve "Ben evlenince bıraktım düşünmeyi. Ne gerek var ki? Eşim benim için en iyisini düşünüyor" sözleriyle gündem olmuştu. 