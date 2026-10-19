Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun uzun süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti. 39 yaşındaki şarkıcı, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

"GÖZÜN ARKADA KALMASIN"

Can Bonomo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende.