Can Yaman: Alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım!

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, geçtiğimiz günlerde 'Viola Come il Mare' dizisinin çekimleri için Sicilya'daydı. Ünlü oyuncu set sonrası araç içindeyken bir hayranının gizlice kendini çektiğini görmüş ve elinden telefonu alarak fırlatmıştı.

Ünlü oyuncuya bu olay sonrasında birçok tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Can Yaman, kullandığı sert ifadelerle tepki çekmişti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN YENİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Hayranlarıyla bir aradayken çekilen başka bir videosunu daha paylaşan 33 yaşındaki Can Yaman, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Başrolünde yer aldığım 'Viola Come il Mare' dizisinin ikinci sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim."

"Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi. Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum."

"SÜREKLİ BASKI ALTINDAYIM AMA ALTINDAN KALKIYORUM"

"Ben işinize bakın dediğim için bir önceki paylaşımımda, 'sen de işine, oyunculuğuna bak' diyen tipler olmuş. Ben zaten işimde gücümdeyim, başka bir ülkede başrollerde yer alıyorum, yabancı bir dilde iş çekiyorum. Riskler alıyorum. Zorluğunu tarif edemem. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sürekli baskı altındayım ama altından kalkıyorum."

"Böyle bir başarı magazinden ziyade ana haberlerin konusudur. 'Viola Come il Mare' az bölüm sayısına rağmen şimdiden neredeyse 30 ülkeye satıldı, ikinci sezonla birlikte uluslararası eksende daha da başarılarının artması bekleniyor. Bu sadece yaptığım ve yapacağım işlerden bir tanesi, diğerlerini yeri geldiği zaman anlatırım…"

"ALKIŞLAMANIZI UMMAYI ÇOKTAN BIRAKTIM"

"Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da, rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…"