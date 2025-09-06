Can Yaman, DJ Sara Bluma’ya evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor
Can Yaman'dan sürpriz evlilik müjdesi! Bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşayan Yaman, Venedik Film Festivali'ne katıldığı sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.
Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.
Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte DJ Sara Bluma ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.
Can Yaman, son olarak sevgilisiyle 82. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde görüntülendi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Can Yaman, birkaç ay önce bir konserde tanıştığı Sara Bluma’ya evlenme teklif etmeye hazırlandığını açıkladı.