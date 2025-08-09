Can Yaman ve DJ sevgilisi Sara Bluma'dan aşk dolu kare

"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" gibi yapımların ardından yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.

İLK KEZ ETKİNLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenmişti. DJ sevgilisi Sara Bluma ile aşk yaşayan Yaman, ilişkisini sosyal medya üzerinden ilan etmişti.

HAVALİMANINDAN PAYLAŞIM

Hesabını kapattığı Instagram'a hızlı bir dönüş yapan ünlü isim, sevgilisiyle birlikte yer aldığı yeni pozu sevenlerinin beğenisine sundu. Havalimanından paylaşım yapan ikilinin, Romanya'da oldukları ortaya çıktı.



