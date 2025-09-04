Can Yaman ve sevgilisi DJ Sara Bluma Venedik Film Festivali'nde

Ünlü oyuncu Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma ile olan ilişkisini hız kesmeden sürdürüyor. İkili, son olarak 82. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde görüntülendi.

Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.

Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte DJ Sara Bluma ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Sevgilisiyle birlikte paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, İstanbul’a geldiğini duyurmuştu. Yaman, paylaşımına “İstanbul en iyisi” notunu düşmüştü.

Can Yaman, son olarak sevgilisiyle  82. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde görüntülendi.