Can Yılmaz'dan Cem Yılmaz'a nefret söylemlerine tepki: Sevmemek başka, ölümünü istemek başka
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavisi süren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu takip edilirken, ağabeyi Can Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Can Yılmaz, kardeşiyle ilgili sosyal medyada yapılan bazı duyarsız ve asılsız yorumlara tepki göstererek isyan etti.
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Can Yılmaz, cumartesi günü geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren kardeşi Cem Yılmaz ile ilgili yapılan bazı yorumlara kayıtsız kalamadı.
Can Yılmaz, "Kimsenin Cem'i sevme mecburiyeti yok" diyerek, eleştiri ile bir insanın ölümünü dilemenin aynı şey olmadığını söyledi.
Sosyal medyadaki nefret dilinin ve merhametsizliğin ulaştığı boyuta değinen Can Yılmaz, "Senden hoşlanmıyorum ile keşke ölseydin arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Üstelik mesele sadece Cem değil; bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Ölümün bu kadar sıradan bir tartışma malzemesi haline gelmesi ürkütücü. Birini sevmemek çok insani, ancak ölmesini istemek değil" ifadelerini kullandı.