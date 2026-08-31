Can Yılmaz'dan Cem Yılmaz'a nefret söylemlerine tepki: Sevmemek başka, ölümünü istemek başka

Can Yılmaz, cumartesi günü geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren kardeşi Cem Yılmaz ile ilgili yapılan bazı yorumlara kayıtsız kalamadı.

Can Yılmaz, "Kimsenin Cem'i sevme mecburiyeti yok" diyerek, eleştiri ile bir insanın ölümünü dilemenin aynı şey olmadığını söyledi.

Sosyal medyadaki nefret dilinin ve merhametsizliğin ulaştığı boyuta değinen Can Yılmaz, "Senden hoşlanmıyorum ile keşke ölseydin arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Üstelik mesele sadece Cem değil; bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Ölümün bu kadar sıradan bir tartışma malzemesi haline gelmesi ürkütücü. Birini sevmemek çok insani, ancak ölmesini istemek değil" ifadelerini kullandı.