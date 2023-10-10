Canan Ergüder'den "Aile" dizisi açıklaması: Leyla'nın hikayesinde başka bir sayfa açılıyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı, oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Musa Uzunlar gibi yıldız isimlerin yer aldığı Aile dizisi bugün 15. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Leyla karakterine hayat veren Canan Ergüder‘in ilk sezonunda pek açılmayan hikâyesi bu sezon aralanıyor.

"Bana bu etap çok ilginç ve güzel geldi"

Hayatında hapishane süreci başlayacak olan Leyla karakteriyle ilgili açıklama yapan Canan Ergüder, “Bilirsiniz çok paylaşım yapmayan biriyim. Dolayısıyla yeri geldiğinde yaptığımı da bilirsiniz. Yeri geldi. Bu akşamki bölümde Leyla’nın hikayesinde başka bir sayfa açılıyor. Bana bu etap çok ilginç ve güzel geldi. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?” yorumunu yaptı.