Caner Cindoruk'tan nostaljik paylaşım

'Maviye Sürgün'de 'Ali' karakterine hayat veren Caner Cindoruk, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"İyi ki doğmuşsun zekim"

Oyuncu, arkadaşı Meriç Hasgül Aydın ile birlikte çekilen eski fotoğrafını yayınladı. Yakın dostunun doğum gününü kutlayan Caner Cindoruk, "İyi ki doğmuşsun zekim" ifadelerini kullanarak eskileri yad etti.

"Tekne kullanmayı öğrendi"

Öte yandan Caner Cindoruk, daha önce 'Maviye Sürgün' adlı dizinin çekildiği Selimiye’de rolü için tekne kullanma dersleri aldığını söylemişti. Cindoruk, “Benim için tatil yaz tatilidir. Tekne olayında hiç yoktum ama diziyle birlikte tekne kullanmayı da öğrendim. İlerde bir tekne almayı düşünüyorum” demişti.