Caner Erkin ile Şükran Ovalı 7. evlilik yıl dönümünü kutladı: Bir ömre sığsın aşkımız

Futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini devam ettiren çift yedinci yıllarına özel bir paylaşımda bulundular.

"BİR ÖMRE SIĞSIN AŞKIMIZ"

Şükran Ovalı sosyal medya hesabından 2017 yılında gerçekleşen nikah görüntülerini paylaştı. Oyuncu gönderisinde "Canım sevgilim 2 Ocak 2017 de iyi ki evet dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisi. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçsin zamanımız. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Şükran Ovalı (@sukranovali)'in paylaştığı bir gönderi

"İYİ Kİ PEŞİNDEN KOŞMAYI BIRAKMADIM"

Hemen eşinin paylaşımına cevap veren Erkin ise, "İnşallah sevgilim. Sana çok aşığım hayatımızın sonuna kadar mutlu, huzurlu, sağlıkla kalalım" mesajını atıp kendi sosyal medya hesabından ise şu notu yayınladı, "Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım. Hayatımın anlamısın, bir ömür beraber olalım. İyi ki Mihran Ela’mızın annesisin. Hep senin yanında, arkanda en yakınında olacağım seni çok seviyorum dünyam."