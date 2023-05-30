Cannes ödüllü Merve Dizdar ayakta alkışlandı

Hem Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde hem de Alice Müzikali'nde rol alan başarılı oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Festivalden döner dönmez Alice Müzikali'nde sahneye çıkan Merve Dizdar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Dizdar ise seyircileri eğilerek selamladı. Oyuncunun rol arkadaşları da sahneye gelerek oyuncuya sarıldı. Oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

MERVE DİZDAR: ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM

Sosyal medya hesabında ayakta alkışlanması hakkında açıklama yapan Dizdar, "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Benim alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice... Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullandı.