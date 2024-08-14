Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden müjdeli haber! Bebek geliyor

Ünlü oyuncu Cansel Elçin geçtiğimiz gün market alışverişi sonrası elindeki poşetlerle Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı. “Beni en doğal halimle yakaladınız” diyen oyuncu, evde eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile yapılması gereken işleri ‘kadın-erkek’ işi diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını anlatmıştı.