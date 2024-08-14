Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden müjdeli haber! Bebek geliyor
Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.
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4 yıl önce evlenen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat müjdeli bir haber verdi.
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Ünlü çift, bebek beklediklerini sosyal medyadan duyurdular. Bebeklerinin ultrason fotoğrafını yayınlayan Cansel Elçin, paylaşımına; "Biz bir aileyiz" notunu ekledi.
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Meslektaşları ve takipçileri ünlü çifte tebrik mesajlarında bulundu.
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Ünlü oyuncu Cansel Elçin geçtiğimiz gün market alışverişi sonrası elindeki poşetlerle Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı. “Beni en doğal halimle yakaladınız” diyen oyuncu, evde eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile yapılması gereken işleri ‘kadın-erkek’ işi diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını anlatmıştı.