Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandığını duyurdu

Arabesk dünyasının güçlü sesi Cansever, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini derinden üzen bir gelişmeyi bizzat paylaştı. Bir süredir yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü sanatçı, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarından dua istedi.

"Her Şey Çok Güzel Olacak"

Hastalık haberinin basına yansımasının ardından telefonlarının susmadığını ve herkese tek tek cevap veremediği için bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirten Cansever, yayınladığı mesajla durumunu netleştirdi. Tedavi sürecine Almanya’da devam ettiğini vurgulayan sanatçı, moralinin yüksek olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

Sahnelere Zorunlu Ara

Cuma günü itibarıyla ilk kemoterapi seansına başlayacak olan usta yorumcu, bu zorlu süreçte sağlığına odaklanmak adına sahne çalışmalarına ve konserlerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu. Kariyeri boyunca pek çok fiziksel zorluğun üstesinden gelen Cansever’in, bu yeni mücadeleyi de hayranlarının desteği ve tıp dünyasının imkanlarıyla aşacağına dair inancı tam.

Müzik dünyasından pek çok dostu ve binlerce hayranı, haberin ardından sosyal medyada destek mesajları paylaşarak sanatçıya moral vermeye devam ediyor.