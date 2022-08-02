Cansu Dere tatile çıktı! Sahilde gökkuşağının önünde poz verdi

Sadakatsiz dizisinde Asya rolüne hayat veren Cansu Dere, dizisi final yapar yapmaz tatile çıktı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, tatilden fotoğraflarını da yayınlanmayı ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Cansu Dere, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

FİT HALİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Instagram'da 2,4 milyon takipçisi bulunan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Tatilin keyfini çıkarken çıkan gökkuşağını gören Cansu Dere, siyah ve maviden oluşan bikinisiyle poz verdi. Dere'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı. Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncunun gönderisi ise takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Dere'ye bazı takipçiler, "Bikini üstü büyük mü sanki" yorumları yaptı.