Cansu Tosun'dan eşine romantik kutlama
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bugün 43. yaşını kutluyor. Hayranlarından gelen tebrik mesajlarının yanı sıra, günün en özel kutlaması eşi Cansu Tosun'dan geldi.
Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak itibarıyla 43 yaşına girdi. "Çukur" dizisindeki unutulmaz Vartolu karakterinin ardından şimdilerde "Veliaht" dizisiyle ekranlarda fırtına estiren ünlü oyuncuya, en özel doğum günü mesajı eşi Cansu Tosun’dan geldi.
2018 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve 2020 yılında oğulları Marsel'i kucaklarına alan çift, romantik paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Cansu Tosun, eşinin fotoğraflarını "Sen hep böyle gül. İyi ki doğdun aşkım" notuyla paylaşırken, birlikte yer aldıkları bir kareye de "Çok" yazarak kalp emojisi ekledi.
"Familya" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikiliden Cansu Tosun, yıllar önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin derinliğini şu sözlerle özetlemişti:
“İlk andan itibaren benim aradığım o, onun aradığı benmişim. Birbirimizi arıyormuşuz.”