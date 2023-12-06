Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya cevabı

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun’un birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bir AVM'de görüntülenen Cansu Tosun soruları yanıtladı.

"Ben annemle de babamla da görüşüyorum"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyununda rol alan Cansu Tosun önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Babanızla görüşmediğiniz konuşuluyor" yorumuna "Öyle bir şey yok. Ben annemle de babamla da görüşüyorum" yanıtını verdi.

Cansu Tosun, "Babanıza kırılmadınız mı?" sorusuna ise, "O aile arasında konuşulmuş ve aile içinde kalması gereken şeyler. Onları da burada konuşmayalım. Ben kendi özel hayatımı dahi konuşmuyorum. Anne ve babamın özel hayatını konuşmak bana hiç yakışmaz" şeklinde yanıtladı.

"Görürsem merhabalaşırım"

Cansu Tosun, "Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna karşılık da "O konuyla bunun ne ilgisi var arkadaşlar... Tabii ki aynı projede yer alırım, değerlendiririm. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Görürsem merhabalaşırım. Hiç oralara girmeyelim" ifadelerini kullandı.