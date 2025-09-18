Cardi B. dördüncü çocuğuna hamile

Ünlü rapçi Cardi B, Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile ilişkisini doğruladıktan dört ay sonra, dördüncü bebeğini beklediğini duyurdu.

"MUTLUYUM"

32 yaşındaki rapçi, 31 yaşındaki sevgilisiyle bebek heyecanı yaşadığı haberini katıldığı CBS Mornings adlı TV programında açıkladı:

Erkek arkadaşım Stefon Diggs ile bir bebeğim olacak. İyi bir noktada olduğumu hissettiğim için mutluyum. Sevgilimle birbirimize çok destek oluyoruz. Kariyerlerimizde aynı noktada olmayı seviyoruz. Biliyor musun, gerçekten harika olduğumuzu hissediyorum, yaptığımız işte gerçekten en iyisiyiz.