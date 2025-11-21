Cardi B. dördüncü kez anne oldu

Cardi B, birkaç ay önce aradığı aşkı bulmuştu. B, Offset ile 6 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

Amerikan futbolu yıldızlarından Stefon Diggs ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haziran ayında ilişkisini doğrulamış ve eylül ayında bebek beklediklerini açıklamıştı.

ARTIK DÖRT ÇOCUK ANNESİ

33 yaşındaki Cardi B, artık dört çocuk annesi. Blossom ve Kulture adında kızları ve Wave adında bir oğlu olan Cardi B, dördüncü çocuğunu kucağına aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cardi B (@iamcardib)'in paylaştığı bir gönderi

MİNİK BEBEĞİYLE POZ VERDİ



Cardi B, doğumdan günler sonra minik erkek bebeğiyle birlikte yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.