Cardi B'nin seyirciye fırlattığı mikrofon 100 bin dolara satıldı

Ünlü rapçi Cardi B'nin ABD konserinde skandal bir olay yaşandı. 29 Temmuz’da Las Vegas kentinde verdiği konser sırasında kendisine içecek fırlatıldı. Duruma sinirlenen Cardi B, elindeki mikrofonu o hayranına attı. O anlar ise bir telefonun kamerasına yansıyarak sosyal medyada gündem oldu.

NTV'nin aktardığına göre prodüksiyon şirketi The Wave'e ait olan mikrofon, 'Wounded Warrior Project' ve özel ihtiyaçları olan çocuklara yardım eden hayır kurumu 'Friendship Circle' için para toplamak amacıyla açık artırmaya çıkarıldı.

Mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.

Ayrıca kendisine mikrofon fırlatılan dinleyicinin 30 yaşındaki Cardi B'den şikayetçi olduğu da açıklandı.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb