Çarkıfelek'in eski hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali
Bir dönem İşte Benim Stilim ve Çarkıfelek ile ekranlarda olan Emel Özkızıltaş, şimdilerde televizyondan uzak bir hayat sürüyor. Ünlü ismin sosyal medyada yeni hali ortaya çıktı.
1 / 7
Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, daha sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev aldı.
2 / 7
Özkızıltaş, bugünlerde ise televizyon ekranlarından uzak, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.
3 / 7
En son Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
4 / 7
Ünlü ismin sosyal medyada yeni hali ortaya çıktı.