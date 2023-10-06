Carla Bruni: 4 yıl önce meme kanserine yakalandım

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, kanserle mücadelesi hakkında konuştu.

"Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi"

55 yaşındaki Carla Bruni, 4 yıl önce kendisine meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi. Sosyal medya hesabında kanserle mücadele edenlere destek verdiğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini belirten emekli model, "4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi. Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" dedi.

Carla Bruni, "Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi. Her yıl mamografi çektiriyorum ve kontrolleri aksatmıyorum" ifadelerini kullandı.