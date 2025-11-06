‘Çarpıntı’ dizisinde şaşırtan ayrılık: Ünlü oyuncu "Sadece reyting savaşı var" diyerek diziden çıkarıldığını duyurdu

Başrollerini Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır gibi sektörün önde gelen isimlerinin paylaştığı, Pazar akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Çarpıntı" dizisi, beklenmedik bir krizle gündeme geldi.

Dizinin kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu Mihriban Er, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklamayla, yapımın kadrosundan apar topar çıkarıldığını duyurarak derin bir hayal kırıklığını dile getirdi.

Oyuncu, ayrılığa neden olan süreci ve sektör eleştirisini içeren paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarpıntı dizisine 'sürekli rol' statüsünde başlamıştım; ne var ki, sadece altıncı bölümde iki sahnede yer alabildim. Bugün tarafıma ulaşan haberle, rolümün artık devam etmeyeceğini öğrenmiş bulunuyorum. Belli ki senaryodaki 'konu başka bir yere evrilmiş.' Maalesef, bizim sektörümüzün gerçeği budur; yaşanan her şeyin temelinde sadece reyting savaşı yatıyor."

Oyuncunun yaşadığı bu olay, dizi takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, dizinin yapımcı ekibinden veya yayıncı kuruluştan konuya ilişkin herhangi bir resmî açıklama veya yorum gelmedi.