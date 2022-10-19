Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e aşk dolu sözler: "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım!"

2022 yılının Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Ünlü çift sık sık sosyal medyadan birlikte paylaşım yapıyor. Cedi Osman paylaşımlarına yenisini ekledi. Şahin ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin romantik notu dikkatlerden kaçmadı.

"SANA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü basketbolcu, eşiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Aşka gelen Osman, Şahin'e; "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım" diye seslendi. Bu sözlere kayıtsız kalmayan güzel oyuncu da eşinin paylaşımına yonca ve kalp emojisiyle yorum yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cedi Osman (@cediosman)'in paylaştığı bir gönderi



"BAKARKEN FİLTREYE GEREK YOK"

Kısa bir süre önce eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, Cleveland'da çekilen pozlarını "Bakarken filtreye gerek yok" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Keyfi yerinde olduğu görünen güzel oyuncu, eşiyle çektiği kareyi de kalp emojisiyle yayınlamıştı. Buna kayıtsız kalmayan Cedi Osman da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.