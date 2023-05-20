Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

2022 yılının Temmuz ayında evlenen oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Son olarak ünlü çiftten Osman, 29 yaşına basan eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Cedi Osman, paylaşımına; "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Şahin de Osman'a kalp emojisiyle karşılık verdi. Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cedi Osman (@cediosman)'in paylaştığı bir gönderi

GEÇTİĞİMİZ YAZ DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.

Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.