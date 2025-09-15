Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki rüyası, finalde son buldu. Almanya'ya 88-83 mağlup olan A Milli Basketbol Takımı, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Yenilginin hüznünü en yoğun yaşayanlardan biri de Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin oldu. Şahin'in tribünlerde gözyaşlarını tutamadığı anlar, kameralara yansıdı.
EuroBasket 2025 finalinde şampiyonluk rüyası son buldu. A Milli Basketbol Takımımız, uzun süre önde götürdüğü final maçında Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek kupayı kaçırdı. Bu sonuçla 12 Dev Adam, 24 yıl sonra bir kez daha Avrupa ikinciliği unvanını elde etti.
Cedi Osman'a destek olmak için maçları tribünden takip eden Ebru Şahin, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü oyuncu, eşi Cedi Osman'ın kendisine doğru geldiğini görünce gözyaşlarını silmeye çalıştı.
Ünlü oyuncu, Cedi Osman yanına gelince ona sarılıp öperek destek oldu.