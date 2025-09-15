Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

EuroBasket 2025 finalinde şampiyonluk rüyası son buldu. A Milli Basketbol Takımımız, uzun süre önde götürdüğü final maçında Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek kupayı kaçırdı. Bu sonuçla 12 Dev Adam, 24 yıl sonra bir kez daha Avrupa ikinciliği unvanını elde etti.