Celine Dion katı kişi sendromuna yakalandı! Konserlerini iptal etti

Kanadalı şarkıcı Céline Dion, katı kişi sendromu olarak bilinen ve nadir görülen bir nörolojik sorunla bir süredir mücadele ediyor. Dion, yaşadığı sağlık sorununu ilk olarak aralık ayında hayranlarına ağlayarak bir video ile açıklamıştı.

"Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum!

Dion, şimdi bu rahatsızlık yüzünden 2023 ve 2024 için planlanan tüm konser tarihlerini iptal etti.

55 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, web sitesinde yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Gücümü geri kazanmak için gerçekten çok çalışıyorum, ancak yüzde 100 iyi olduğunuzda bile turneye çıkmak çok zor olabiliyor. Gösterileri ertelemem sizin için adil değil ve bu kalbimi kırsa da yeniden sahneye çıkmaya gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmek en iyisi. Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum… Ve sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum!”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Céline Dion (@celinedion)'in paylaştığı bir gönderi

Dion’un ekibi web sitesinde yayınlanan açıklamada, Dion’un gelecekteki konserleri için iyimser olduklarını dile getirdi: “Yakında bir gün Celine’in muhteşem hayranları için performans sergilemek üzere Avrupa’daki tüm bu şehirlere gelebileceğine dair umudumuz var, ama şimdi değil.”