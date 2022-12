Celine Dion Stiff Person Sendromu'na yakalandığını duyurdu

"My Heart Will Go On" , "I Am Alive" ve "All By Myself" gibi ikonik parçalara imza atan 54 yaşındaki Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion hayranlarına sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Celin Dion, kaslarının kontrolsüz bir şekilde kasılmasına yol açan ve Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu.

"Yürürken ve şarkı söylerken zorlanmama neden oluyor"

2 milyon takipçisi olan Dion, yürüme ve şarkı söylemede zorluk çektiğini belirterek, gelecek yıl için planlanan İngiltere ve Avrupa turlarını yapamayacağını söyledi.

Dion, video mesajında, "Uzun zamandır sağlığımla ilgili sorunlarla uğraşıyorum ve bu zorluklarla yüzleşmek ve yaşadığım her şey hakkında konuşmak benim için gerçekten zor oldu. Yakın zamanda bana Katı Kişi Sendromu adı verilen çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi kondu. Bu nadir görülen durum hakkında hala bilgi sahibi olsak da, yaşadığım tüm spazmların nedeninin bu olduğunu artık biliyoruz. Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor."

Kendisine yardımcı olan doktorlarından söz eden Celine Dion, çocuklarının en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Dion, gücünü toplamak ve tekrar sahneye çıkabilmek için her gün terapistlerle çalıştığını da sözlerine ekledi.

Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) nedir?

BBC'de yer alan habere göre nadir görülen ve çok iyi bilinmeyen bu hastalık İngilizce kısaltma haliyle SPS olarak adlandırılıyor.

National Institute for Neurological Disorders (Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü) bu hastalığın özelliklerini "gövde ve uzuvlardaki kaslarda inişli çıkışlı katılık hali ve ses, dokunma ve üzüntü gibi uyarıcılara karşı aşırı hassasiyet ve bunların tetiklediği kas spazmları" olarak tanımlıyor.

Ayrıca sırtta kamburluk ve katılaşma şeklinde anormal duruşlara rastlandığı belirtiliyor.

Enstitüye göre, bu hastalığı olan kişilerde, yürüme ve hareket zorluklarının yarattığı engellilik haline ve sokaktaki gürültü, korna sesi gibi tetikleyicilerin spazma ve düşmeye yol açabileceği endişesiyle evden dışarı çıkma korkusuna rastlanıyor.

Normal insanların reflekslerinden yoksun oldukları için bu kişilerin düşmesi de ağır yaralanmalara yol açabiliyor.

SPS'nin kesin tedavisi olmasa da anksiyete ilaçları ve kas gevşetici gibi ilaçlar hastalığın hızını ve semptomlarını azaltabiliyor.

