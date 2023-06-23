Cem Belevi: Böyle bir video varsa mesleği bırakırım!

36 yaşındaki pop şarkıcısı Cem Belevi, konser sırasında ses sistemine sinirlendiği ve orkestrasına kadeh fırlattığı iddiasına yanıt verdi. Belevi, 'Böyle bir video varsa mesleği bırakırım' dedi.

"EMEĞİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLEN BİRİSİYİM"

Çok üzücü, ben bir müzik emekçisiyim. Müzisyen dostlarımla yürüdüğüm bir yol var. Şarkılarım dinlendiyse onlarla yaptım. Böyle bir video, böyle bir olay varsa mesleği bırakmaya hazırım. Cem Belevi'nin kariyerinde böyle bir şey olamaz. Emeğin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim.

"ORKESTRAMLA HELALLEŞTİK, VEDALAŞTIK"

Kendisiyle uğraşıldığını ve olayın iftira olduğunu belirten Cem Belevi, "Birazdan göreceksiniz ben gazino sahnesi yapıyorum. Sahnede sirtaki yapılmıyor mu, ben onu yaptım. Öyle saptırılıyor ki anlamıyorum. Benimle uğraşıyorlar. Evet, orkestramla yollarımızı ayırdık. Bunu büyük ustalar da yapıyor. Bakın Ajda Pekkan mesela bunu ara ara yapıyor. Mental yorgunluklar oluşuyor. Profesyonel anlamda bir yeniliğie ihtiyaç vardır. Helalleştik, vedalaştık" açıklamasını yaptı.