Cem Bölükbaşı'ndan sevgilisi Cemre Baysel'e romantik doğum günü kutlaması

Ekranların sevilen ismi Cemre Baysel, yeni yaşını kutlarken, bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları birliktelikleriyle merak edilen sevgilisi, ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı'ndan romantik bir jest geldi.

Özge Çolak

Ekranların sevilen oyuncusu Cemre Baysel 27. yaşına girdi. Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen başarılı oyuncu, doğum günü kutlamasından renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

Takipçileri özellikle fotoğraflardaki özgün tasarımlı pastaya büyük ilgi gösterdi.

Baysel’in doğum gününü kutlayanlar arasında bir süredir birlikte olduğu yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı da vardı. Bölükbaşı, sevgilisiyle yan yana oldukları romantik bir fotoğrafı paylaşarak birlikteliklerini kutladı. 

Paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere" şeklinde eklediği içten notla dikkat çeken ünlü pilot, sevgilisinin yeni yaşını tüm takipçilerinin önünde tebrik etti. 