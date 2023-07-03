Cem Karaca filminde başrol belli oldu!

Altın Portakallı oyuncu İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'yı canlandırmak için hazırlıklara başladı. Filmin yapımcılığını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek.

DÜZENLİ MÜZİK EĞİTİMİ ALIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İsmail Hacıoğlu film için bir süredir düzenli müzik eğitimi alıyor. Bu çalışmalar kapsamında Hacıoğlu, Cem Karaca‘nın yol arkadaşı olan Moğollar grubuyla da birkaç kez buluştu.

Film için önce Haluk Levent’in adı geçmiş ve daha sonra ünlü aktör Erdal Beşikçioğlu'yla imza aşamasına gelinmiş ancak daha sonra anlaşılamamıştı.