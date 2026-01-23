Cem Yılmaz aynı sahneyi paylaştığı Tarkan ile yaş kıyaslamalarına gönderme yaptı

Aralarındaki aylarla ölçülen yaş farkına rağmen görünüşleri üzerinden yapılan kıyaslamalar kısa sürede gündeme oturdu. Tarkan'ın 53, Cem Yılmaz'ın ise 52 yaşında olması kullanıcıların dikkatini çekerken, yaş eleştirileri sosyal medyaya damga vurdu.