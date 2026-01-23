Cem Yılmaz aynı sahneyi paylaştığı Tarkan ile yaş kıyaslamalarına gönderme yaptı
Cem Yılmaz, Tarkan'ın İstanbul'daki konser serisinin 3'üncü gecesinde sahneye çıkmıştı. 'Kuzu Kuzu' performansı gecenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, ikilinin enerjisi sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Cem Yılmaz, yaşıyla ilgili gelen yorumlar üzerine imalı bir paylaşım yaptı.
1 / 5
Megastar Tarkan, verdiği konserlerde yalnızca müziğiyle değil, sahneye taşıdığı sürprizlerle de her zaman gündem olmayı başarıyor.
2 / 5
Tarkan, geçtiğimiz salı akşamı verdiği konserinde Cem Yılmaz'ı sahnesinde ağırladı. İzleyicilere büyük sürpriz yapan ikili, 'Kuzu Kuzu' şarkısını birlikte söyledi. Tarkan ve Cem Yılmaz'ın performansı büyük yankı uyandırdı.
3 / 5
Aralarındaki aylarla ölçülen yaş farkına rağmen görünüşleri üzerinden yapılan kıyaslamalar kısa sürede gündeme oturdu. Tarkan'ın 53, Cem Yılmaz'ın ise 52 yaşında olması kullanıcıların dikkatini çekerken, yaş eleştirileri sosyal medyaya damga vurdu.
4 / 5
Yorumlar büyüyüp gündem olunca, Cem Yılmaz’dan o yorumlara yine kendine has imalı bir cevap geldi.