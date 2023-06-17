Cem Yılmaz emekli olduğunu duyurdu: "Artık Bağkur emeklisiyim ilk maaşımı aldım"

Emekli olan ünlüler arasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.

"Artık Bağkur emeklisiyim"

Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “1988’de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağkur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü komedyen daha sonra filminden bir fotoğrafını paylaşarak "Emekliliks" notunu düştü.