Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi 'GORA 4 GORA'nın çekimleri öncesi eski formuna dönmek için spora ağırlık verdi.

Cem Yılmaz, 'G.O.R.A'nın devam filmi 'GORA 4 GORA'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimler öncesi form tutmak için kolları sıvayan 52 yaşındaki Cem Yılmaz, spora ağırlık verdi.

CEM YILMAZ SPORA DÖNDÜ

 Ünlü komedyenin spor eğitmeni Sami Hamidi, Cem Yılmaz'ın spor yaptığı anları sosyal medya sayfasında paylaştı.Cem Yılmaz, ‘GORA 4 GORA’ öncesi spor kampına girdi - Resim : 2

"G4G İÇİN ARİF'E YOLLUK HAZIRLIYORUZ"

Hamidi, paylaşımına; "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" şeklinde esprili bir mesaj da ekledi. 

Cem Yılmaz, CMXXIV gösterisindeki görüntüsüyle dikkat çekmiş ve kiloları sosyal medyada konuşulmuştu.

 Cem Yılmaz ve spor eğitmeni Sami Hamidi, 2020'de de bu fotoğrafı paylaşmıştı.

 

 