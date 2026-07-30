Cem Yılmaz 'GORA 4 GORA'nın setinden yeni kareleri paylaştı

Cem Yılmaz'ın 'G.O.R.A.' filminin dizi uyarlaması olan 'GORA 4 GORA' için bekleyiş devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman diziye dair kareler yayımlayan Yılmaz'dan yeni fotoğraflar geldi.

Çekimlerin 5'inci haftasından bildiren ünlü komedyen, 'GORA 4 GORA'nın aksiyon sahnelerinin bir kısmını yayımladı.

'GORA 4 GORA'NIN KONUSU NE?

Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizide Arif, bu defa oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve renkli karakterlerle bezeli yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’a; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler eşlik ediyor.