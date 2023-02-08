Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu

Cem Yılmaz, Twitter hesabından yemek kamyonun açıldığını, depremzedelerin faydalanabileceğini duyurdu.

Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu

 Cem Yılmaz twitter paylaşımında,  "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.