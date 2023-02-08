Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yemek kamyonun açıldığını, depremzedelerin faydalanabileceğini duyurdu.
Cem Yılmaz twitter paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.
Yemek kamyonumuz hastane bahcesinde. pic.twitter.com/on9e0oXJjY— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 8, 2023
Hatay Araştırma Hastanesinin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu umut ediyorumki ulaşan faydalanan olur.Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 8, 2023