Cem Yılmaz: Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu

Cem Yılmaz twitter paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesi'nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu, umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim" ifadelerini kullandı.

Hatay Araştırma Hastanesinin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu umut ediyorumki ulaşan faydalanan olur.Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 8, 2023