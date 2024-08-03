Cem Yılmaz oğlu Kemal ile karesini paylaştı: "Nice yıllara oğlum"

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45 yaşındaki oyuncu Ahu Yağtu ile 50 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, 10 Mart 2012’de Pera Palace Hotel'de nikah masasına oturmuştu. İkili aynı yıl oğulları Kemal Yıldız’ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun evlilikleri uzun sürmemiş, ikili evlendikten 20 ay sonra ise ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun çocukları Kemal 12 yaşına girdi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in doğum gününü kutladı.
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Oğluyla çekildeği kareyi paylaşan Cem Yılmaz, paylaşımına; "Nice yıllar oğlum" notunu düştü.