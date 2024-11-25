Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in basketbol antrenmanı sosyal medya hesabından "Daçkalı Kemal" diye paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal... - Resim : 1

Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz, küçük yaşlardan bu yana basketbol eğitimi alıyor.

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Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal... - Resim : 2

Zaman zaman oğluyla keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu kez Kemal Yılmaz'ın basketbol antrenmanına gitti.

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Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı: Daçkalı Kemal... - Resim : 3

12 yaşındaki oğlunun basketbol oynadığı anları "Daçkalı Kemal" notuyla yayımladı.